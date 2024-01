SSY Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Die technische Analyse der Ssy-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 4,65 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 4,79 HKD liegt, was einer Abweichung von +3,01 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) bei 4,75 HKD, was nahe dem letzten Schlusskurs (+0,84 Prozent) liegt und somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Bezüglich des Sentiments und Buzz gibt es keine wesentlichen Veränderungen der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Ssy-Aktie einen Wert von 60,42 für den RSI7 (sieben Tage) und 52 für den RSI25 (25 Tage), was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Ssy-Aktie im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" eine Rendite von -6,05 Prozent erzielt hat, was mehr als 11 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche, die auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -18,15 Prozent kommt, liegt Ssy mit 12,1 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.