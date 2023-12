SSP Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Ssp Group Plc: Analysten bewerten die Aktie als "gut", obwohl die Dividende niedriger als der Branchendurchschnitt ist

Das Unternehmen Ssp Group Plc wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt der Hotels Restaurants und Freizeit als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 127,65, was einer Abweichung von 122 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 57,61 entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Bewertung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Empfehlung.

Die Analysten haben die Aktie in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 7 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung als "gut" führt. Obwohl es im letzten Monat keine Aktualisierungen gab, liegt das durchschnittliche Kursziel für die Aktie bei 314,17 GBP, was einer erwarteten Kursentwicklung von 33,92 Prozent entspricht und somit als "gut" bewertet wird.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist ebenfalls positiv. In den vergangenen Wochen dominierten positive Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung als "gut" führt.

Jedoch fällt die Dividende des Unternehmens mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,61 % niedriger aus, was zu einer Einstufung als "schlecht" führt.