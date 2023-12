SSP Aktie: Was soll die Aufregung?

Weitere Suchergebnisse zu "Baidu":

Die Ssp Group Plc schüttet im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Hotels, Restaurants und Freizeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,61 Prozentpunkte weniger als der branchenübliche Durchschnitt von 2,61 % ist. Aufgrund dieses niedrigeren Ertrags erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Ssp Group Plc als überbewertet, da das KGV mit 127,65 insgesamt 122 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt von 57,46 im Segment "Hotels, Restaurants und Freizeit". Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Schlecht".

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ssp Group Plc-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dieser Wert liegt aktuell bei 236,27 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 228,8 GBP liegt, was einem Unterschied von -3,16 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt dieser aktuell 199,76 GBP, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs um +14,54 Prozent darüber liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt wird die Ssp Group Plc-Aktie bei der einfachen Charttechnik somit mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Ssp Group Plc in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Zusammenfassend wird die Ssp Group Plc-Aktie daher insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

