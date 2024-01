SSP Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Der Aktienkurs der Ssp Group Plc zeigt eine unterdurchschnittliche Performance im Vergleich zum Durchschnitt der zyklischen Konsumgüterbranche. Mit einer Rendite von -5,91 Prozent liegt sie mehr als 12 Prozent hinter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" von 12,42 Prozent in den letzten 12 Monaten liegt die Ssp Group Plc mit 18,34 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in Bezug auf die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war größtenteils positiv in den vergangenen Tagen. Negative Diskussionen wurden kaum verzeichnet, und an drei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün an. Überwiegend neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt drei Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Ssp Group Plc. Insgesamt bewertet die Redaktion die Aktie daher als "Gut" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

Im vergangenen Jahr wurde die Aktie der Ssp Group Plc von Analysten mit 7 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen "Gut"-Einstufung führt. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates. Das Kursziel liegt im Durchschnitt bei 314,17 GBP, was eine erwartete Kursentwicklung von 39,38 Prozent bedeutet. Dies führt erneut zu einer Gesamteinschätzung "Gut" durch die Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Ssp Group Plc-Aktie kurzfristig überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auf längere Sicht wird sie jedoch neutral eingestuft. Insgesamt erhält die Ssp Group Plc somit eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Analysepunkt.