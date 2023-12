SSP Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Die technische Analyse der Ssp Group Plc zeigt, dass der aktuelle Kurs bei 231 GBP liegt, was einer Entfernung von -2,12 Prozent vom GD200 (236,01 GBP) entspricht. Dies wird als "Neutral"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 201,14 GBP. Dies führt zu einem "Gut"-Signal, da der Abstand +14,85 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Ssp Group Plc-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividende weist die Ssp Group Plc eine Rendite von 0 Prozent auf, was 2,6 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2 Prozent. Basierend auf dieser Information wird die Aktie als unrentables Investment betrachtet und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um die Ssp Group Plc zeigen ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den Kommentaren und Meinungen der vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

Die Analysten haben die Aktie der Ssp Group Plc in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 7 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen. Somit ergibt sich für die langfristige Einstufung ein "Gut". Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 314,17 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 231 GBP liegt. Dies bedeutet eine erwartete Kursentwicklung von 36 Prozent, was mit der Einstufung "Gut" verbunden ist. Die Gesamteinschätzung der Analysten für die Aktie der Ssp Group Plc lautet daher insgesamt "Gut".