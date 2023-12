SSP Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Die Dividendenrendite für Ssp Group Plc beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 0,94 Prozent liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 234,95 GBP für den Schlusskurs der Ssp Group Plc-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 236 GBP, was einem Unterschied von +0,45 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt wird ebenfalls analysiert und der letzte Schlusskurs (207,01 GBP) liegt um +14 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Aktie von Ssp Group Plc im letzten Jahr eine Rendite von -10,35 Prozent erzielt, was 15,25 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt 11,38 Prozent, wobei Ssp Group Plc aktuell 21,73 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung. Auch bei der Kommunikationsfrequenz gab es weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.