SSP Aktie: Gut oder schlecht?

Die Ssp Group Plc-Aktie wird derzeit von Analysten mit "Gut" bewertet. Dieses Rating basiert auf 7 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Ssp Group Plc. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 314,17 GBP, was einem Aufwärtspotenzial von 39,01 Prozent entspricht. Damit erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt die Analyse interessante Ergebnisse. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die Dividendenrendite von Ssp Group Plc beträgt derzeit 1,1 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,55 liegt. Dies führt zu einer negativen Einschätzung der Dividendenpolitik der Aktie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit nur wenigen neutralen Tagen. Dies führt zu einer positiven Gesamteinschätzung des Anleger-Sentiments.

Zusammenfassend ergibt sich für die Ssp Group Plc-Aktie eine "Gut"-Bewertung hinsichtlich des Analystenratings und des Anleger-Sentiments, während das Sentiment und die Dividendenpolitik neutral bis schlecht bewertet werden.