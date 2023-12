SSCcurityrvices wird immer uninteressanter …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Ssc Security Services-Aktie, beträgt der Wert aktuell 83, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu liegt der RSI der letzten 25 Handelstage bei 45,63, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz, also die Stimmung und die Diskussionsstärke in der Internet-Kommunikation, hat sich für Ssc Security Services in den letzten Wochen kaum etwas verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse des aktuellen Kurses der Ssc Security Services-Aktie zeigt, dass der Kurs mit -11,91 Prozent Entfernung vom GD200 (2,77 CAD) ein "Schlecht"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 2,57 CAD auf, was ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt. Somit wird der Kurs der Ssc Security Services-Aktie als insgesamt "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt eine Analyse der Diskussion in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Ssc Security Services. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Ssc Security Services eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.