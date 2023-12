SSCcurityrvices Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die technische Analyse der Ssc Security Services zeigt, dass der aktuelle Kurs von 2,7 CAD einen Abstand von -2,53 Prozent vom GD200 (2,77 CAD) hat, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen widerspiegelt, liegt bei 2,57 CAD. Dies bedeutet, dass ein "Gut"-Signal vorliegt, da der Abstand +5,06 Prozent beträgt. Somit wird der Aktienkurs als insgesamt "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Diskussionen über Ssc Security Services in sozialen Medien deuten auf eine positive Einschätzung und Stimmung rund um den Titel hin. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigen sich in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz rund um Ssc Security Services, weshalb eine "Neutral"-Bewertung abgegeben wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Ssc Security Services liegt bei 58,06 Punkten auf 7-Tage-Basis, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis wird weder eine überkaufte noch überverkaufte Situation festgestellt, weshalb das Wertpapier somit ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich erhält.