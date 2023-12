SSCcurityrvices Aktie: Was kann da noch kommen?

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von Ssc Security Services. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Aktie. Die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, was zu einem insgesamt neutralen Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der durchschnittliche Schlusskurs der Ssc Security Services-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 2,78 CAD lag. Der aktuelle Schlusskurs von 2,8 CAD weicht nur um +0,72 Prozent ab, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (2,8 CAD) über dem gleitenden Durchschnitt (+8,53 Prozent), was zu einer positiven Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten beiden Wochen insgesamt positive Meinungen zu Ssc Security Services überwiegen, während in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert wurden. Dies führt zu der Einschätzung, dass das Unternehmen mit "Gut" bewertet werden kann.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung für die Aktie von Ssc Security Services. Der RSI7, der die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie für sieben Tage misst, ergibt einen Wert von 32,14, was zu einer neutralen Empfehlung führt. Der RSI25, der die Bewegungen über 25 Tage misst, weist einen Wert von 33,08 auf und führt ebenfalls zu einer neutralen Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.