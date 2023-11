SSCcurityrvices Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Investoren: Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Ssc Security Services eingestellt waren. Es gab insgesamt zwei positive und einen negativen Tag, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Ssc Security Services daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt bewertet die Redaktion die Anlegerstimmung gegenüber Ssc Security Services als "Gut".

Relative Stärke Index: Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Wertpapiere könnten kurzfristig Kursrücksetzer erfahren, während überverkaufte Wertpapiere eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Ssc Security Services. Der RSI7 liegt derzeit bei 48,15 Punkten, was darauf hinweist, dass Ssc Security Services weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls eine stabile Entwicklung. Auch hier ist Ssc Security Services weder überkauft noch überverkauft (Wert: 47,24), wodurch die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält das Wertpapier von Ssc Security Services daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Stimmung und Buzz: Eine wichtige weiche Kennzahl bei der Bewertung eines Wertpapiers ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat in den vergangenen Monaten die übliche Aktivität im Netz aufgewiesen. Daher erhält Ssc Security Services für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Ssc Security Services somit als "Neutral"-Wert eingestuft.

Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Ssc Security Services-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 2,78 CAD. Der letzte Schlusskurs (2,69 CAD) weicht somit um -3,24 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachten wir den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so beträgt dieser aktuell 2,54 CAD. Der letzte Schlusskurs liegt darüber (+5,91 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie somit eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Ssc Security Services-Aktie somit für die einfache Charttechnik als "Gut" eingestuft.