SRS Holdings Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Die technische Analyse von Srs Neutralings Co Ltd zeigt, dass die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen wird. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt beträgt 1040,67 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 1170 JPY liegt, was einer Abweichung von +12,43 Prozent entspricht. Dies deutet auf einen positiven Trend hin. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1126,26 JPY, was einer Abweichung von +3,88 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Srs Neutralings Co Ltd also mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Srs Neutralings Co Ltd eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält die Aktie von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich Srs Neutralings Co Ltd in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Srs Neutralings Co Ltd liegt bei 72,28, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 47,15, was eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage ergibt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbild, das zu einem Rating "Schlecht" führt.