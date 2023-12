SRS Holdings Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Die technische Analyse der Srs Neutralings Co Ltd zeigt, dass der aktuelle Kurs von 1032 JPY nur um +0,06 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Diese Entwicklung führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Betrachtet man jedoch den vergangenen Zeitraum von 200 Tagen, so lautet die Einschätzung ebenfalls "Neutral", da die Distanz zum GD200 bei +3,31 Prozent liegt. Somit ergibt sich charttechnisch betrachtet insgesamt eine Einschätzung von "Neutral" für beide Zeiträume.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weiterer wichtiger Indikator der technischen Analyse. Der RSI bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Mit einem Wert von 50 gilt der RSI der Srs Neutralings Co Ltd als "Neutral". Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt mit 53,64 im Bereich einer "Neutral"-Einschätzung. Somit ergibt sich auch hier eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Bezüglich des Sentiments und Buzz im Internet konnte eine mittlere Diskussionsintensität über die Srs Neutralings Co Ltd festgestellt werden. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, weshalb sich auch hier eine Gesamtbewertung von "Neutral" ergibt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen zu verzeichnen waren. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um die Srs Neutralings Co Ltd beschäftigt. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung der Anleger-Stimmung als "Neutral".