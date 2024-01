SRG Graphite Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Die technische Analyse der Mining-Aktie zeigt gemischte Signale, die auf verschiedene trendfolgende Indikatoren zurückzuführen sind. Beim Betrachten des 50- und 200-Tages-Durchschnitts ergibt sich eine neutrale Bewertung aufgrund des ähnlichen Niveaus des aktuellen Schlusskurses im Vergleich zum längerfristigen Durchschnitt. Jedoch erhält die Aktie eine positive Bewertung basierend auf dem kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt, da der letzte Schlusskurs darüber liegt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher ebenfalls eine positive Einstufung.

Beim Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Mining-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf kurzfristiger als auch auf längerfristiger Basis, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einem neutralen Rating führt.

Insgesamt erhält die Mining-Aktie also eine neutrale Bewertung auf Basis verschiedener trendfolgender Indikatoren.