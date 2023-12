SRG Graphite Aktie: Ruhig bleiben!

Die technische Analyse der Mining-Aktie ergibt ein neutrales Rating auf Basis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage, der aktuell bei 0,72 CAD liegt. Dies liegt in ähnlicher Nähe zum letzten Schlusskurs von 0,7 CAD (Unterschied -2,78 Prozent). Ebenso ergibt sich ein neutrales Rating, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet.

Das Anleger-Sentiment für die Mining-Aktie zeigt sich insgesamt positiv, mit mehrheitlich positiven Meinungen in den sozialen Medien. Die Diskussionen in den vergangenen Tagen haben sich vor allem mit den positiven Themen rund um Mining beschäftigt, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt jedoch kaum Veränderungen in den vergangenen Wochen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso wird die Diskussionsstärke in den sozialen Medien als neutral bewertet, da in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen wurde.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Mining-Aktie liegt bei 68,18, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Ebenso zeigt der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, mit einem Wert von 47,83 eine neutrale Einschätzung auf diesem Niveau.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Gesamteinschätzung der Mining-Aktie auf Basis der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments.