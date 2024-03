SRG Graphite Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Investoren: Die Diskussionen über das Mining auf Social-Media-Plattformen geben klare Signale über die Einschätzungen und Stimmungen bezüglich des Titels wider. In den letzten beiden Wochen häuften sich die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Es wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Aktie von Mining unserer Ansicht nach angemessen mit "Neutral" bewertet, was die Anlegerstimmung betrifft.

Sentiment und Buzz: Mining kann über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet werden. Hieraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was einer Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht. Insgesamt ergibt sich somit für Mining in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI von Mining führt bei einem Niveau von 33,33 zur Einstufung "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 51,43 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit ergibt sich die Gesamteinschätzung auf "Neutral".

Technische Analyse: Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann genutzt werden, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Mining-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 0,73 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,57 CAD liegt, was einem Unterschied von -21,92 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Eine ähnliche Rechnung basierend auf den letzten 50 Handelstagen ergibt einen gleitenden Durchschnitt von 0,61 CAD, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls darunter liegt (-6,56 Prozent), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die Mining-Aktie somit für die einfache Charttechnik mit einem "Schlecht"-Rating versehen.