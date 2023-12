SRG Graphite Aktie: Bitte nicht vergessen!

Die Stimmung und die Diskussion rund um die Aktien sind wichtige Indikatoren für Investoren. Neben den Analysen von Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild der Anleger im Internet eine Rolle. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung können Aufschluss darüber geben, wie die Investoren die Aktie wahrnehmen. Dies wurde auch bei der Untersuchung der Aktie von Mining berücksichtigt. Dabei zeigte sich, dass die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufwies, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führte. Insgesamt ergibt sich daher für das langfristige Stimmungsbild eine "Neutral"-Note für die Aktie von Mining.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend negativ. Positive Themen dominierten an zwei Tagen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen über das Unternehmen Mining diskutiert. Dies führte zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" im Anleger-Sentiment.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Mining von 0,7 CAD mit -2,78 Prozent Entfernung vom GD200 (0,72 CAD) ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 0,72 CAD auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Somit wird der Kurs der Mining-Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein weiterer wichtiger Indikator in der technischen Analyse. Der RSI der Mining ergibt eine Einstufung von "Neutral", ebenso wie der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezogen ist. Somit ergibt sich auch in der Gesamteinschätzung eine "Neutral"-Einschätzung für die Aktie von Mining.