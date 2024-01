SRG Global Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Die technische Analyse der Aktie von Global zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 0,69 AUD liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 0,68 AUD lag und damit einen Abstand von -1,45 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ein Niveau von 0,65 AUD erreicht, was einer Differenz von +4,62 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend ergibt sich also eine Gesamtbewertung auf Basis der beiden Zeiträume als "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionintensität in Bezug auf Global langfristig unterdurchschnittlich ist, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls auf eine negative Veränderung hin, was das Gesamtbild für das langfristige Sentiment als "Schlecht" einstuft.

Auch die Stimmung der Anleger hat einen Einfluss auf die Bewertung der Aktienkurse. Die Analyse von Global auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren und die Nutzer in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen haben. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) weist darauf hin, dass die Aktie von Global als Neutral-Titel angesehen werden kann. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 30,77, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage einen Wert von 45,45 aufweist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.