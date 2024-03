SRETT erweitert seine Vestalis-Lösung für die Digitalisierung des Patientenpfads

Paris, 14. März 2024 (ots/PRNewswire) -SRETT, der französische Spezialist für Fernüberwachung auf der Basis vernetzter Objekte, erweitert seine Lösung Vestalis mit neuen Funktionen, die eine umfassende häusliche Betreuung von Atemwegspatienten ermöglichen.Für den schnell wachsenden Markt der häuslichen Pflege hat SRETT Vestalis entwickelt, eine innovative SaaS-Lösung, mit der medizinisches Fachpersonal Patienten aus der Ferne überwachen kann. Zu den Stärken von Vestalis zählen die klinische Leistungsfähigkeit, die einfache Implementierung, die Kompatibilität mit allen auf dem Markt erhältlichen kommunizierenden Medizingeräten und die intelligenten Algorithmen, die bei der Entscheidungsfindung helfen.Im Jahr 2024 entwickelt SRETT im Rahmen von Vestalis ein Angebot mit dem Ziel, alle Phasen der Betreuung von Menschen mit Schlafapnoe oder Ateminsuffizienz zu digitalisieren, und zwar sowohl die klinischen als auch die verwaltungstechnischen und logistischen Aspekte. Zu diesem Zweck setzt SRETT eine Open-Source-Business-Management-Software ein, wobei Vestalis auf Wunsch mit dem eigenen ERP-System verknüpft werden kann. Bis 2025 werden neue Funktionen und weitere Therapiebereiche in Angriff genommen.Mehr als 80.000 Patienten werden mit Vestalis in sechs europäischen Ländern und Japan betreut. In Frankreich ist Vestalis bei der Genossenschaft UniHA gelistet, von der französischen Gesundheitsbehörde ANS (Agence du numérique en santé) zertifiziert und erhält günstige Rahmenbedingungen für die Einführung des Telemonitorings, das seit dem 1. Juli 2023 nach Gemeinrecht vergütet ist.„Die Behandlung von Atemwegserkrankungen zu Hause erfordert leistungsfähige und interoperative Lösungen, um die Kommunikation zwischen den Gesundheitsakteuren zu erleichtern. Das verwaltungstechnische und logistische Management kann sehr zeitaufwändig sein. Vestalis setzt Technologie für mehr Effizienz ein, um Zeit für die medizinische Versorgung zu gewinnen", erklärt Philippe Salamitou, Gründer und CEO von SRETT.Mit einem jährlichen Wachstum im zweistelligen Bereich will sich SRETT - nach der Verselbständigung seines Industriezweigs nun ein „Pure Player" im Gesundheitswesen - als führendes Unternehmen im Bereich der Digitalisierung der häuslichen Pflege durch vernetzte Objekte etablieren.Über SRETTSRETT, ein 2004 gegründetes französisches Unternehmen, hat sich auf Kommunikationslösungen für das Gesundheitswesen spezialisiert. Es setzt innovative Technologien ein, um Fernüberwachungssysteme zu entwickeln, die einfach zu implementieren sind und wenig Infrastruktur benötigen. SRETT unterstützt über 200 Partner in Europa und Japan mit seinem Know-how.Weitere Informationen zu SRETT: www.srett.com.Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2357298/SRETT_Logo.jpgKontakt: Service Communicationcommunication@srett.comView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/srett-erweitert-seine-vestalis-losung-fur-die-digitalisierung-des-patientenpfads-302083098.htmlPressekontakt:Guillaume de Chamisso,guillaume.dechamisso@gmail.com; Julie De Steur,j.desteur@srett.com,+33 (0)1 46 10 31 10Original-Content von: SRETT, übermittelt durch news aktuell