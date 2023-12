SRAX Aktie: Das ist einfach klasse!

Technische Analyse: Die technische Analyse eines Wertpapiers kann wichtige Informationen darüber liefern, ob sich das Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Ein Indikator, der dabei verwendet wird, ist der gleitende Durchschnitt, der sich über einen Zeitraum von 50 oder 200 Tagen erstreckt. Für die Srax-Aktie beträgt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage 0,35 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,02 USD liegt, was einem negativen Abweichung von 94,29 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 0,15 USD über dem letzten Schlusskurs (-86,67 Prozent). Auf dieser Basis erhält Srax daher eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

Anleger: Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Srax eingestellt waren. In den letzten sieben Tagen drehte sich die Diskussion hauptsächlich um positive Themen, ohne dass negative Diskussionen verzeichnet wurden. Die Anleger waren an sieben Tagen eher neutral eingestellt, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Srax daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Sentiment und Buzz: Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität im normalen Bereich liegt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls eher positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für Srax führt.

Analysteneinschätzung: Die Analyse der Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen abgegeben haben, ergibt insgesamt eine positive Einschätzung für Srax, da 1 Buy, 0 Neutral und 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Srax liegt bei 4,5 USD, was einer potenziellen Entwicklung um 22400 Prozent entspricht. Auch die Analyse der Analysten führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für Srax.