SRAX Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Im Laufe des letzten Jahres haben Analysten Srax 1 Mal positiv bewertet, während sie keine neutralen oder negativen Einschätzungen abgegeben haben, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen von Analysten. Das durchschnittliche Kursziel für Srax liegt bei 4,5 USD, was einem potenziellen Anstieg von 22400 Prozent vom letzten Schlusskurs von 0,02 USD entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) für Srax liegt derzeit bei 48 über die letzten 7 Tage, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine neutrale Bewertung erhält. Über die letzten 25 Handelstage beträgt der RSI 59,45, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung für Srax hinweist.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien und Diskussionsforen bezüglich Srax ist insgesamt neutral. In den letzten Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Eine längerfristige Analyse der Kommunikation im Internet hat gezeigt, dass die Diskussionsintensität bezüglich Srax durchschnittlich ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war hingegen positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für Srax basierend auf der Sentiment und Buzz-Analyse.