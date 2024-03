SRAX Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien. Die Diskussionsintensität und die Veränderung der Stimmung können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf die Diskussionintensität wurde bei Srax eine starke Aktivität gemessen, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls eine positive Veränderung auf, was zu einem insgesamt positiven Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Srax-Aktie zeigt eine neutrale Bewertung. Sowohl der 7-Tage-RSI (47) als auch der 25-Tage-RSI (48,94) weisen darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Das Anleger-Sentiment für die Srax-Aktie war zuletzt überwiegend positiv. Die Diskussionen in den sozialen Medien waren von mehrheitlich positiven Meinungen geprägt, was zu einer insgesamt positiven Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Srax-Aktie eine negative Entfernung von 84,21 Prozent vom GD200, was als schlechtes Signal bewertet wird. Der GD50 hingegen weist auf ein neutrales Signal hin, da der Kurs nahe am Durchschnitt aus 50 Tagen liegt. Insgesamt wird der Kurs der Srax-Aktie daher als neutral bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.