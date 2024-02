SRAX Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, wie die Analysten berichten. Die Diskussion war an drei Tagen hauptsächlich von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Srax unterhalten. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie daher mit "Neutral". Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Bei der technischen Analyse wurde der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu entscheiden, ob sich die Srax-Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt aktuell bei 0,21 USD, während der letzte Schlusskurs (0,03 USD) deutlich darunter liegt (-85,71 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Srax somit eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt zeigt hingegen, dass der letzte Schlusskurs (0,03 USD) nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt (0 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. In Summe wird Srax auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Stimmung rund um Aktien wird nicht nur von Bankanalysen beeinflusst, sondern auch von der langfristigen Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität bezüglich Srax zeigte eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Jedoch zeigte sich eine positive Änderung der Stimmung, was zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält Srax bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 17,39 Punkten, was anzeigt, dass Srax überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen, dass Srax weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Srax damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.