SRAX Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Die technische Analyse von Srax zeigt, dass das Unternehmen aktuell gute Bewertungen aufweist. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,18 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,19 USD liegt, was einer Abweichung von +5,56 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Daten wird Srax eine "Gut"-Bewertung zuteil. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 0,04 USD liegt über dem letzten Schlusskurs, mit einer Abweichung von +375 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Srax, mit neun positiven und einem negativen Tag. Die aktuellen Nachrichten über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Srax liegt bei 34, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 36 weist darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt erhält Srax daher eine "Neutral"-Einstufung auf Basis des RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine wesentliche Veränderung festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Stärke der Diskussion über das Unternehmen nimmt jedoch ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt ergibt sich für Srax daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.