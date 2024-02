SRAX Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die Srax wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft, da der GD200 bei 0,21 USD liegt und der Aktienkurs bei 0,03 USD um -85,71 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beläuft sich auf 0,03 USD, was einer Abweichung von 0 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Neutral" einstuft. Das Gesamtbild führt zu einem Rating von "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) für Srax liegt bei 42,42, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beträgt 50, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Neutral".

Die Stimmung und das Buzz-Sentiment für Srax haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung zustande kommt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment zeigt hingegen überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien, insbesondere in Bezug auf die positiven Themen rund um Srax. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" bei der Analyse der Anleger-Stimmung.