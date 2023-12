SQI Diagnostics Aktie: Was soll man davon noch halten?

Die Aktie von Sqi Diagnostics wurde kürzlich einer technischen Analyse unterzogen, um den aktuellen Trend zu bestimmen. Dabei wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage auf 0,03 CAD ermittelt. Der letzte Schlusskurs lag mit 0,02 CAD deutlich darunter, was einer Abweichung von -33,33 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Berechnung wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Berücksichtigung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein anderes Bild - hier liegt der letzte Schlusskurs (0,02 CAD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (0 Prozent), was zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz rund um Sqi Diagnostics wurden in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt. Daher wird das Stimmungsbild und die Diskussion in den sozialen Medien neutral bewertet.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Sqi Diagnostics in den letzten 12 Monaten eine Performance von -73,53 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche ist dies eine Underperformance von -60,14 Prozent. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Aktie deutlich unter dem Durchschnittswert, was zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie führt.

Ein weiterer Indikator, der Relative Strength Index (RSI), zeigt bei Sqi Diagnostics ein neutrales Niveau von 50, sowohl über einen Zeitraum von 7 Tagen als auch von 25 Tagen. Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung der Aktie basierend auf der technischen Analyse.