SQI Diagnostics Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Der Aktienkurs von Sqi Diagnostics hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -73,53 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche im Durchschnitt um -13,62 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -59,91 Prozent für Sqi Diagnostics bedeutet. Im "Gesundheitspflege"-Sektor gab es eine mittlere Rendite von -21,77 Prozent im letzten Jahr, wobei Sqi Diagnostics um 51,76 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende schüttet Sqi Diagnostics im Vergleich zum Branchendurchschnitt Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 5,38 Prozentpunkte weniger als die üblichen 5,38 % in der Branche bedeutet. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Schlecht".

Die Diskussionen in den Social Media zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Sqi Diagnostics eingestellt waren. Es gab in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen und keine negativen Diskussionen. An drei Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls neutral. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Sqi Diagnostics daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält das Unternehmen von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Sqi Diagnostics in den Social Media. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Sqi Diagnostics wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.