SQI Diagnostics Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Der Aktienkurs von Sqi Diagnostics hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -73,53 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor eine Unterperformance von 56,14 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt -20,15 Prozent, und Sqi Diagnostics liegt aktuell 53,38 Prozent darunter. Aufgrund dieser schlechten Performance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Sqi Diagnostics-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen einen Wert von 0,03 CAD, was 33,33 Prozent unter dem letzten Schlusskurs von 0,02 CAD liegt. Daher wird die Aktie auf dieser Basis ebenfalls als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt dieser 0,02 CAD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es keine signifikante Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso führten die Diskussionen aus dem letzten Monat zu einem "Neutral"-Rating für die Aktie.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für Sqi Diagnostics 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Sqi Diagnostics in verschiedenen Bereichen wie Aktienkurs, technischer Analyse, Sentiment und Dividendenrendite unterschiedliche Bewertungen erhält, was auf eine uneinheitliche Performance der Aktie hinweist.