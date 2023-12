SQI Diagnostics Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Die Meinung der Anleger über Sqi Diagnostics war in den letzten Tagen grundsätzlich neutral, wie eine Diskussion in den sozialen Medien zeigt. Es gab zwei Tage lang hauptsächlich positive Themen, jedoch keine negativen Diskussionen. An drei Tagen zeigten sich die Anleger eher neutral. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Sqi Diagnostics daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell liegt der Wert für Sqi Diagnostics bei 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral". Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ebenfalls ein Wert von 50, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf dem RSI.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Sqi Diagnostics in den sozialen Medien. Es gab weder übermäßig positive noch negative Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung von der Redaktion führt. Die Intensität der Beiträge zu der Aktie zeigt an, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde unwesentlich mehr oder weniger über Sqi Diagnostics diskutiert als normal, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche hat Sqi Diagnostics in den letzten 12 Monaten eine Performance von -73,53 Prozent erzielt, was einer Underperformance von -59,91 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Aktie sogar 51,76 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Sqi Diagnostics sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich ein "Schlecht"-Rating.