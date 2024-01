SQI Diagnostics Aktie: Eine Gewinnchance?

Die technische Analyse der Sqi Diagnostics-Aktie ergab, dass der Schlusskurs der Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 0,03 CAD lag. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 0,02 CAD, was einem Unterschied von -33,33 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,02 CAD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs keine signifikante Veränderung aufweist und die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite der Sqi Diagnostics-Aktie bei -73,53 Prozent, was mehr als 53 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche, die eine mittlere Rendite von -11,01 Prozent verzeichnet, liegt die Aktie mit 62,52 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Sqi Diagnostics beträgt aktuell 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 50, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird die Aktie auch in diesem Punkt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was eine negative Differenz von -5,02 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" darstellt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Sqi Diagnostics eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.

