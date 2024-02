SQI Diagnostics Aktie: Alles kein Problem!

Die Diskussionen zu Sqi Diagnostics auf den sozialen Medien deuten auf eine überwiegend negative Stimmung und Meinungen in den letzten zwei Wochen hin. Die Redaktion stuft das Unternehmen als "Schlecht" ein. Die Aktienstimmung wird als angemessen bewertet.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie der Sqi Diagnostics-Aktie bei 0,02 CAD festgestellt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt ebenfalls 0 Prozent, was erneut auf ein "Neutral"-Signal hinweist.

Im Branchenvergleich erreichte Sqi Diagnostics in den letzten 12 Monaten eine Performance von -73,53 Prozent, was eine deutliche Underperformance im Vergleich zur "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche darstellt. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite um 55,49 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage für die Sqi Diagnostics-Aktie liegt jeweils bei 50, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Die Analyse der RSIs ergibt insgesamt ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt zeigt die Analyse der sozialen Medien, der technischen Daten und des Branchenvergleichs, dass die Sqi Diagnostics-Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird.