SP Plus Aktie: Reagiert die Aktie?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt. Alles dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI für die Sp Plus liegt derzeit bei 43,36, was einer neutralen Einschätzung entspricht. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 44,2 und zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung. Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung.

Ein weiterer Faktor zur Einschätzung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz im Netz. Die Diskussionsintensität für die Aktie von Sp Plus war in den letzten Monaten sehr gering, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls gering, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich also eine negative Bewertung für Sp Plus.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs (GD200) für Sp Plus bei 41,79 USD liegt. Der aktuelle Kurs der Aktie liegt bei 51,4 USD, was einer Abweichung von +23 Prozent entspricht und somit positiv bewertet wird. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 51,05 USD, was einer Abweichung von +0,69 Prozent entspricht und daher neutral bewertet wird. Insgesamt ergibt sich also eine positive Bewertung für Sp Plus auf Basis der technischen Analyse.

In der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet. Das KGV für Sp Plus liegt bei 22,51, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 53,81 günstig ist und zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt wird Sp Plus daher als gute Empfehlung eingestuft, da es unterbewertet ist.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis positive Einschätzung für die Aktie von Sp Plus basierend auf den verschiedenen Analysemethoden.