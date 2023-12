SP Plus Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den sozialen Medien wurde die Aktie von Sp Plus zuletzt intensiv diskutiert, wobei vor allem negative Meinungen dominierten. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen verstärkt mit den negativen Themen rund um Sp Plus, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung werden ebenfalls über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet, um Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild zu ziehen. In Bezug auf Sp Plus deutet die übliche Aktivität im Netz auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat Sp Plus eine Rendite von 49,01 Prozent erzielt, was mehr als 23 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Allerdings kommt die "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche auf eine mittlere Rendite von 76,47 Prozent, was Sp Plus mit 27,46 Prozent darunter deutlich unterschreitet. Diese gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. In diesem Fall liegt der RSI7 für Sp Plus bei 47,75 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 52,66, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier von Sp Plus damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.