SP Plus Aktie: Jetzt wird es spannend!

In den letzten Tagen war die Stimmung in den sozialen Netzwerken hauptsächlich negativ für die Anleger. An sechs Tagen überwogen jedoch die positiven Themen, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde jedoch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Sp Plus diskutiert. Als Ergebnis bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" und die Anleger-Sentiment-Einschätzung ergibt sich somit als "Neutral".

Maßgeblich für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf Sp Plus zeigte die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Sp Plus blieb gering, was einem "Neutral"-Rating entspricht. Somit erhält die Aktie von Sp Plus bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Sp Plus bei 0 Prozent und ist somit aktuell unter dem Branchendurchschnitt von 5,23 Prozent. Basierend auf diesem Ergebnis bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In den letzten 12 Monaten konnte Sp Plus eine Performance von 49,01 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche im Durchschnitt um 74,58 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Unterperformance von -25,57 Prozent im Branchenvergleich für Sp Plus. Im Vergleich dazu hatte der "Industrie"-Sektor eine mittlere Rendite von 26,84 Prozent im letzten Jahr, wobei Sp Plus um 22,17 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance im Sektorvergleich und die Unterperformance im Branchenvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.