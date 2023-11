SP Plus Aktie: Jetzt geht’s rund!

Weitere Suchergebnisse zu "Bauer":

Der Aktienkurs von Sp Plus verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 35,98 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" durchschnittlich um 103,53 Prozent, was eine Underperformance von -67,56 Prozent für Sp Plus bedeutet. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 31,59 Prozent, wobei Sp Plus um 4,38 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance im Sektorvergleich und die Unterperformance im Branchenvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Sp Plus-Aktie von 51 USD eine Entfernung von +29,15 Prozent vom GD200 (39,49 USD). Dies wird aus charttechnischer Sicht als "Gut"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 47,44 USD, was einem Abstand von +7,5 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Gut"-Signal eingestuft wird. Insgesamt wird der Kurs der Sp Plus-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Einschätzung des Aktienkurses von Sp Plus berücksichtigt nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Die Analyse sozialer Plattformen ergab überwiegend positive Kommentare und Befunde, jedoch wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Sp Plus in den sozialen Medien aufgegriffen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Aktienbewertung ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Für Sp Plus ergab sich in den vergangenen Monaten eine schwache Diskussionsintensität im Netz, begleitet von einer negativen Rate der Stimmungsänderung. Insgesamt wird Sp Plus daher als "Schlecht"-Wert eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also für Sp Plus eine neutrale bis negative Bewertung sowohl in Bezug auf die Branchen- und Sektorvergleiche als auch auf die technische Analyse, Anlegerstimmung und Diskussionsintensität im Netz. Dies sind wichtige Punkte für Anleger, die den Aktienkurs von Sp Plus bewerten möchten.