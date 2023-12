SP A/S Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Der Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dafür werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Sp A--Aktie beträgt aktuell 19, was bedeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist, und erhält somit ein "Gut"-Rating. Im Gegensatz dazu liegt der RSI der letzten 25 Handelstage bei 36,68, was darauf hindeutet, dass die Sp A- weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu Sp A- damit ein "Gut"-Rating.

Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, und für die Sp A--Aktie beträgt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage 235,63 DKK, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 201,53 DKK, womit der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt und somit ein "Gut"-Rating ergibt. In Summe wird Sp A- auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Sentiment und Buzz: Die Aktivität im Netz hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung von Sp A- deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität und erfordert somit eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer weiteren Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Sp A- in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Dividende: Die Dividendenrendite von Sp A- beträgt derzeit 1,48 %, was nur leicht höher ist als der Branchendurchschnitt ("Chemikalien") von 1,44 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,05 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Neutral" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.