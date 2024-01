SP A/S Aktie: Was für ein Erfolg!

Die Stimmung und das Interesse in den sozialen Medien zu Sp A- haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Basierend auf unserer Analyse erhält die Aktie deshalb eine "Neutral"-Bewertung. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da sie um -7,01 Prozent über dem GD200 von 234,98 DKK liegt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 201,24 DKK, was einer Abweichung von +8,58 Prozent entspricht und die Aktie als "Gut"-Wert klassifiziert. Insgesamt erhält sie daher ein Rating von "Neutral".

Verglichen mit dem Branchendurchschnitt weist Sp A- mit einem KGV von 15,88 eine Unterbewertung auf und erhält deshalb eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie derzeit überverkauft ist, wodurch sie ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 deutet jedoch darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Sp A- eine "Gut"-Bewertung basierend auf dieser Analyse.