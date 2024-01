SP A/S Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Die Aktie von Sp A- bietet aktuell eine Dividendenrendite von 1,48 %, was einen Mehrertrag von 0,05 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt in der Chemiebranche bedeutet. Die Dividenden des Unternehmens sind nur leicht höher, was zu einer neutralen Bewertung der Ausschüttungspolitik führt.

Nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Sp A- als unterbewertet, da das KGV mit 15,88 insgesamt 78 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 71,3 im Segment "Chemikalien". Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Aktuell erhält die Sp A--Aktie basierend auf dem 7-Tage-RSI ein "Neutral"-Rating, da dieser bei 57,14 Punkten liegt. Ebenso wird die Aktie basierend auf dem 25-Tage-RSI mit einem "Neutral" eingestuft, da dieser Wert bei 36,83 liegt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Sp A-. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für die Aktie von Sp A- auf Basis der Dividendenrendite, des KGVs, des RSI und des Sentiments in den sozialen Medien.