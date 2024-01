SP A/S Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Die technische Analyse der Sp A-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 196,2 DKK mit einer Entfernung von -16,1 Prozent vom GD200 (233,84 DKK) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Im Gegensatz dazu weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, einen Kurs von 201,15 DKK auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -2,46 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs von Sp A- als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität hinsichtlich der Diskussionen über die Sp A-Aktie. Daher wird diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Dividendenrendite von Sp A- liegt derzeit bei 1,44 Prozent, was einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt von 1,36 Prozent darstellt. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Sp A-Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

Ein weiteres Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Sp A-Aktie liegt bei 83,17, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 51,72 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" auf diesem Niveau.