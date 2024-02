SP A/S Aktie: Keine Angst!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der häufig im Finanzmarkt eingesetzt wird.

Für Sp A- wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 65,31 Punkten, was bedeutet, dass die Sp A-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält sie ein "Neutral"-Rating. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 59,09, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, wodurch auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Insgesamt erhält Sp A- eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Sp A- wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sp A- liegt bei 13, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Chemikalien" (KGV von 71,25) unter dem Durchschnitt (ca. 80 Prozent) liegt. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie damit unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine mittlere Aktivität im langfristigen Vergleich und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung, wodurch die Gesamteinschätzung für das langfristige Stimmungsbild auf "Neutral" lautet.

Insgesamt erhält Sp A- also "Neutral"-Bewertungen auf der Basis des RSI, des Anleger-Sentiments, der fundamentalen Bewertung und des langfristigen Stimmungsbildes.