SPRIX Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Sprix lassen sich über einen längeren Zeitraum hinweg beobachten. Dabei wird die Anzahl der Wortbeiträge (Diskussionsintensität) und die Rate der Stimmungsänderung ausgewertet. Die Aktie zeigt eine mittlere Diskussionsintensität und wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Sprix mit 828 JPY aktuell +1,38 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Kurzfristig wird daher eine "Neutral"-Einschätzung abgegeben. Auf Basis der letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +2,76 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Sprix liegt bei 32,43, was als "Neutral" betrachtet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 35 eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation an. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Sprix ist positiv, da in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen besonders mit den positiven Themen rund um Sprix beschäftigt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.