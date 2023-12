SPRIX Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Dadurch kann er anzeigen, ob eine Aktie überkauft oder unterkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Sprix-Aktie liegt bei 75, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu beträgt der RSI auf 25-Tage-Basis 67,62, was bedeutet, dass die Aktie auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Sprix.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Sprix-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 831,28 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 773 JPY liegt, was einem Unterschied von -7,01 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 796,28 JPY, was einem Unterschied von -2,92 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung. In Summe wird die Sprix-Aktie für die einfache Charttechnik daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Diskussionen rund um Sprix in den sozialen Medien zeigen, dass es weder starke positive noch negative Ausschläge gab und überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Auf Basis dieser Erkenntnisse wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft. Zusammengefasst wird die Aktie von Sprix bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.

Die Analyse der Internet-Kommunikation ergibt, dass sich die Stimmung für Sprix in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung für Sprix erfolgt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.