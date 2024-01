SPRIX Aktie: Alles nach Plan!

In den letzten vier Wochen wurden bei Sprix keine signifikanten Veränderungen in der Stimmung oder Kommunikationsfrequenz festgestellt, weshalb die Aktie als "neutral" bewertet wird. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Sprix-Aktie zeigt einen Wert von 21, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine "gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ist der 25-Tage-RSI mit einem Wert von 32,69 weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Die Diskussionen in den sozialen Medien und die Anlegerstimmung zeigen ebenfalls eine neutrale Haltung. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 827,36 JPY liegt, während die Aktie selbst bei 842 JPY notiert. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 bei 798,26 JPY, was zu einer "guten" Bewertung führt. Insgesamt wird Sprix daher mit einer Gesamtnote von "gut" bewertet.

