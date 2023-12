SPOetworks Aktie: Das ist erstaunlich

Die Stimmung der Anleger bei Spo Networks in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten zwei Wochen wurden verschiedene Meinungen ausgewertet, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. Es gab weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen der letzten ein bis zwei Tage, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung geführt hat.

Die Dividendenrendite von Spo Networks beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,26 % im Bereich "Automatische Komponenten". Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "schlecht" eingestuft.

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Spo Networks verläuft derzeit bei 0,49 USD, während der Aktienkurs selbst bei 0,047 USD liegt, was einem Abstand von -90,41 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 0,05 USD ist die Differenz von -6 Prozent ein "schlechtes" Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der RSI von Spo Networks liegt aktuell bei 9,77, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und daher als "gut" eingestuft wird. Der RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, ergibt einen Wert von 46, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Insgesamt wird der RSI als "gut" bewertet.