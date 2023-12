SPOetworks Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Spo Networks wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Das ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt also ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividende schneidet Spo Networks im Vergleich zum Branchendurchschnitt Automatische Komponenten (5,2 %) mit einer Dividende von 0 % niedriger ab. Die Differenz von 5,2 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann auf den Relative Strength-Index (RSI) zurückgegriffen werden. Der RSI von Spo Networks liegt bei 24,76, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 33,07, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Auch hinsichtlich des Sentiments und des Buzz-Faktors lässt sich Spo Networks über einen längeren Zeitraum beobachten. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt nach Messung kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich daher für Spo Networks in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".