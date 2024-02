SPOetworks Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Die Spo Networks-Aktie zeigt laut der technischen Analyse eine negative Entwicklung. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie liegt für die letzten 200 Handelstage bei 0,28 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,04 USD lag, was einer Abweichung von -85,71 Prozent entspricht. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,06 USD) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -33,33 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt. Aufgrund dieser Werte erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Spo Networks niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Automatischen Komponenten. Der Unterschied beträgt 5,2 Prozentpunkte (0 % gegenüber 5,2 %), was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Aktie von Spo Networks einen Wert für den RSI7 von 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der Wert für den RSI25 liegt bei 77,36, was eine Einstufung als "Schlecht" für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich also ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes lässt sich sagen, dass die Spo Networks-Aktie eine mittlere Diskussionsintensität im Netz aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt erhält Spo Networks in diesem Punkt also die Einstufung "Neutral".