SPORTTOTAL AG-Aktie: Hauptversammlung stellt Weichen für Wachstumsfinanzierung!

Die Hauptversammlung der SPORTTOTAL AG, die in diesem Jahr auch in digitaler Form stattfand, hat die Weichen für die Finanzierung des geplanten Wachstums von SPORTTOTAL gestellt. Mit der Bewilligung eines neuen genehmigten Kapitals in Höhe von rund 15,4 Mio. Euro zum Zwecke künftiger Kapitalerhöhungen sowie zur Sicherstellung von Wandlungsrechten bereits ausgegebener und etwaiger künftiger Wandelschuldverschreibungen in einem Gesamtvolumen von rund…