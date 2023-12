SPK Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Die Aktie der Spk wurde in den letzten zwei Wochen von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet, wie unsere Redaktion anhand der Kommentare und Wortmeldungen festgestellt hat. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für die Spk-Aktie liegt momentan bei 50,74 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt ebenfalls eine neutrale Bewertung. Sowohl der GD200 als auch der GD50 zeigen eine Abweichung von weniger als 1 Prozent, was zu der Einstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich, dass die Stimmung für die Spk-Aktie in den letzten Wochen kaum verändert hat. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig. Daher wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

