SPK Aktie: Reine Nervensache!

Die technische Analyse zeigt, dass die Spk-Aktie derzeit 0,16 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage hinweg wird die Aktie jedoch positiv bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +6,09 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie charttechnisch sowohl für die kurz- als auch die langfristige Betrachtung als "Gut" eingestuft.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt eine neutrale Haltung der Marktteilnehmer gegenüber Spk in den letzten Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind größtenteils neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Spk wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt bei 64,71 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 51,08 ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Somit erhält das Spk-Wertpapier insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen eine durchschnittliche Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung für die Spk-Aktie. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes der vergangenen Monate.