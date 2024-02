SPK Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dabei wird die Auf- und Abwärtsbewegung des Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum in Relation gesetzt. Der RSI wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und dient als Indikator in der technischen Analyse.

Die Analyse von Spk basierend auf dem 7-Tage-RSI zeigt einen Wert von 38,53 Punkten, was bedeutet, dass die Spk-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Bezogen auf den 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 40,35, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Somit erhält Spk insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse liegt die 200-Tage-Linie (GD200) der Spk bei 1863,05 JPY, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 2060 JPY, was einen Abstand von +10,57 Prozent bedeutet. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt bei 1925,66 JPY, was einer Differenz von +6,98 Prozent entspricht. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einstufung basierend auf beiden Zeiträumen.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung und Diskussionsstärke für Spk in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweisen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Für Spk wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. In den vergangenen Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Somit erhält Spk auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass Spk aktuell von verschiedenen Analysemethoden ein "Neutral"-Rating erhält.